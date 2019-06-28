Гребенщикова и Масана будут судить по делу омской «Саламандры»

СЕГОДНЯ 04:50 2019-06-28T07:34:57+03:00

По версии следствия, они похитили про реконструкции здания 15 млн

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В ближайшее время прокуратура передаст дело бывшего вице-губернатора Станислава Гребенщикова и нынешнего вице-мэра Богдана Масана в Центральный районный суд Омска. По мнению следствия, при реконструкции исторического здания «Саламандра» они похитили почти 15 млн рублей.

Вместе с ними под суд пойдут бывший замминистра строительства Евгений Скрудзин и бывший замдиректора казенного учреждения «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова.

Уголовное дело в отношении Гребенщикова возбудили в 2017 году, на остальных фигурантов – в июле 2018-го.

– Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников: заместителя председателя правительства области, министра строительства региона и его заместителя, а также и.о. директора казенного учреждения Омской области – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Богдан Маман Фото: omskgorsovet.ru

По данным следствия, Масан, Скрудзин и Хорзова в декабре 2015 года организовали выплату из средств бюджета 14,9 млн рублей компании «СтройИнвестКомплект», аффилированной с Гребенщиковым. А в августе 2015 года, «Омскоблстройзаказчик» заключил с компанией контракт на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра». Напомним, там разместится музей «Эрмитаж-Сибирь». Весной 2016 года договор со «Стройинвесткомплектом» расторгли.

Уже при выделении денег было ясно, что компания находится в стадии банкротства. Работы на объекте остановили, а аванс в 40 млн рублей не освоен. Здание «Саламандры» до сих пор не реконструировано.

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ИСТОЧНИК KP.RU