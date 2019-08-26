«Дети вместо цветов»: благотворительный первосентябрьский флэшмоб четвертый раз состоится в Омске

СЕГОДНЯ 12:45 2019-08-26T12:45:18+03:00

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1 сентября, в День знаний, Благотворительный центр помощи детям «Радуга» предлагает учителям, директорам и родителям школьников вновь присоединиться к акции «Дети вместо цветов»

В 2014 году московский педагог предложила идею акции. Она призвала школьников и их родителей купить от класса один букет учителю, а все остальные деньги, которые планировалось потратить на цветы педагогам, перевести нуждающимся. В прошлом году школьники поддержали нашу подопечную Алену Пашкову. У девочки очень страшный диагноз с красивым названием - синдром проклятия Ундины. Во сне ребенок перестает самостоятельно дышать и начинает задыхаться. В 2018 году в акции приняло участие 44 школы и более 4 тыс. участников. За время акции было собрано 681 956 рублей на помощь Алене Пашковой. Годом ранее маленькие омичи помогли шестилетнему Артуру, страдающему тяжелым легочным заболеванием. Собрали деньги на специальный виброжилет. И теперь ребенок вместе с другими детьми ходит в школу. Отрадно, что многие родители школьников понимают, что с помощью подобной акции учат детей добру.

В этом году идея прежняя – подарить учителю всего один красивый букет, а сэкономленные средства перевести на помощь подопечным детского хосписа «Дом Радужного Детства». Необходимые услуги, такие как массаж, лечебная физкультура, занятия в бассейне, шестиразовое питание и остальное, возможно реализовать только с помощью пожертвований. Также подопечным «Дома радужного детства» необходимо специализированное медицинское оборудование для пребывания в хосписе. Вместо цветов мы предлагаем детям яркую атрибутику акции: флажки, стикеры и красивую открытку для учителя.

Присоединиться к участию в акции может любая школа. Педагогу-организатору или ответственному родителю достаточно просто зарегистрироваться на сайте домрадужногодетства.рф или позвонить в центр «Радуга» по номеру 908-902 и сказать о своём участии.

Как можно поддержать акцию:

- Донести информацию об акции до классных руководителей на организационном собрании, разъяснить ее цель и миссию.

- Информировать родителей на классном родительском собрании, перед 1 сентября. Рассказать во время классного часа и дома детям о том, как важна наша помощь тем, кто серьезно болен, о неравнодушии и ответственности.

- Принять решение об участии. Сообщить в БЦПД «Радуга» необходимые данные не позднее 30.08.19 (номер школы, контактные данные родительского комитета или классного руководителя, количество учащихся в классе)

Собранные средства можно перевести любым удобным способом, например, от имени одного из родителей на сайте Домрадужногодетства.рф, указав номер школы и класса.

Мы очень надеемся, что благотворительность 1 сентября может стать новой семейной традицией. Осознанной, доброй и нужной. Пусть это 1 сентября станет особенным!

ИСТОЧНИК KP.RU