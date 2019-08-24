2019-08-24T10:03:03+03:00
Происшествия

Пострадавшие в столкновении автобусов под Омском получили черепно-мозговые травмы

Их сейчас оперируют
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пострадавшие в столкновении автобусов под Омском получили черепно-мозговые травмыПострадавшие в столкновении автобусов под Омском получили черепно-мозговые травмыФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Серьезная авария произошла сегодня утром в Кормиловском районе. Там недалеко от районного центра столкнулись пассажирский автобус «ПАЗ», в котором находились 8 пассажиров и маршрутка с 7 пассажирами. Уже известно, что автобус ехал из Оконешниково в Омск, а маршрутка из Калачинска в Омск. В основном, серьезные травмы получили пассажиры маршрутки, так как она врезалась в заднюю часть автобуса. По всей видимости, водитель автобуса затормозил перед пешеходным переходом, а водитель маршрутки не успел на это отреагировать.

В минздраве «Комсомолке» рассказали о травмах, которые получили пассажиры. Изначально сообщалось о 7 доставленных в больницу, однако по последней информации там находятся сейчас 6 человек.

- Все пострадавшие в аварии сейчас находятся в Кормиловской районной больнице. Их уже осмотрели врачи, все они проходят лечение в хирургическом отделении. В основном, пострадавшие получили закрытые черепно-мозговые травмы и рваные раны. Их сейчас оперируют, - рассказала пресс-секретарь минздрава Анна Никитенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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