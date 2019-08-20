Пропавший в Омске 10-летний мальчик утонул в Иртыше

СЕГОДНЯ 07:18 2019-08-20T07:18:22+03:00

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Напомним, 10-летний Артем Цапенко пропал накануне утром в садоводческом товариществе Фадино. Он вышел из дачного домика, где его оставили с бабушкой и направился в неизвестном направлении. Когда бабушка не смогла самостоятельно найти мальчика, она обратилась в полицию.

Как рассказали в следственном комитете, из дачного домика ребенок направился к берегу Иртыша, там его видели отдыхающие – он играл на берегу реки. Полицейские стали обследовать берег реки и вскоре обнаружили тело ребенка в 500 метрах ниже по течению – следователи уже установили, что мальчик утонул.

Известно, что Артем – ребенок с ограниченными возможностями – он не разговаривал. Сейчас следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU