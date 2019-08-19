Омские волонтеры объявили срочный сбор: пропал 10-летний ребенок

Волонтеры из отряда «Доброспас-Омск» объявили срочный сбор. В садоводческом товариществе Фадино, расположенном по Русско-Полянскому тракту, пропал 10-летний ребенок. Артем Цапенко вышел из дачного домика и направился в неизвестном направлении. Родные не знают, где он может находиться

Волонтеры не раскрывают всех подробностей, но сообщают, что ситуация серьезная. Особую тревогу вызывает то, что мальчик никогда не сбегал из дома. Есть вероятность, что с ним могло случиться несчастье по дороге.

Как выяснилось, Артем – ребенок с ограниченными возможностями, он не разговаривает. Накануне его потеряла бабушка.

Волонтеры сообщают, что им экстренно нужен квадрокоптер для поисков пропавшего ребенка с воздуха.

Если вы видели мальчика или готовы присоединиться к его поискам, свяжитесь с координаторами «Доброспас-Омск» по т. 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или позвоните в полицию – 02.

ОБНОВЛЕНО

Как только что сообщили в полиции, пропавшего ребенка нашли мертвым. Приносим соболезнования его родным.