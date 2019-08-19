2019-08-19T18:49:52+03:00
Происшествия

Омские волонтеры объявили срочный сбор: пропал 10-летний ребенок

Артема Цапенко, потерявшегося на дачах в Фадино, нашли мертвым [обновлено]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/dobrospasomskФото: vk.com/dobrospasomsk
Изменить размер текста:

Волонтеры из отряда «Доброспас-Омск» объявили срочный сбор. В садоводческом товариществе Фадино, расположенном по Русско-Полянскому тракту, пропал 10-летний ребенок. Артем Цапенко вышел из дачного домика и направился в неизвестном направлении. Родные не знают, где он может находиться

Волонтеры не раскрывают всех подробностей, но сообщают, что ситуация серьезная. Особую тревогу вызывает то, что мальчик никогда не сбегал из дома. Есть вероятность, что с ним могло случиться несчастье по дороге.

Как выяснилось, Артем – ребенок с ограниченными возможностями, он не разговаривает. Накануне его потеряла бабушка.

Волонтеры сообщают, что им экстренно нужен квадрокоптер для поисков пропавшего ребенка с воздуха.

Если вы видели мальчика или готовы присоединиться к его поискам, свяжитесь с координаторами «Доброспас-Омск» по т. 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или позвоните в полицию – 02.

ОБНОВЛЕНО

Как только что сообщили в полиции, пропавшего ребенка нашли мертвым. Приносим соболезнования его родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пропавшего на дачах под Омском ребенка нашли мертвым
Омский боец Александр Шлеменко проведет бой на круизном лайнере
Юную омичку Настю Мантуло, сбитую пьяным водителем, выписали из больницы
«Мы достигли предела, когда больше мусор жечь нельзя, пора остановиться», - член Всероссийского общества охраны природы Анатолий Соловьев
В центре Омска на три дня перекроют улицу и отменят трамваи
В Омске трамвай сбил пенсионерку в центре города
Омич погиб в страшном ДТП на трассе под Оренбургом
Омичка отсудила 340 тысяч за падение на тротуаре
В Омске нашли подростка, сбежавшего из Новосибирска после ссоры с матерью
Омичка с сыном помогли задержать грабителя
В Омске поймали пьяного водителя маршрутки
В Омской области мужчина умер после укуса шершня
В Омске разыскивают молодого человека, которого могли похитить
Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии
Омич попался на краже 11 велосипедов