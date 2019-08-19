2019-08-19T17:44:40+03:00
Общество

Юную омичку Настю Мантуло, сбитую пьяным водителем, выписали из больницы

К сожалению, пока врачи бессильны ей помочь
Анна МИКУЛА
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После аварии Настя так и не может прийти в себя.После аварии Настя так и не может прийти в себя.
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Напомним, страшное ДТП случилось в конце прошлого года. В группу школьниц, гулявших в Советском парке, въехал пьяный водитель на «Ладе». Его сейчас судят. Но даже, если лихач получил срок в колонии, это не вернет родителям 16-летнюю Настю Мантуло такой, какой она была раньше. Со страшного дня аварии девочка так и не вышла из комы, она пережила две остановки сердца. Вторая клиническая смерть оказалась для нее роковой. Врачи сообщили, что в головном мозге Насти произошли необратимые изменения. В Омске ей уже ничем помочь не в силах

Сделать это были готовы медики из города Искитим Новосибирской области. Неравнодушные люди даже помогли семье собрать деньги на первый курс реабилитации. Но позже выяснилось, что девочка просто не перенесет такую длительную поездку.

Омские медики планировали провести видеоконференцию с московскими коллегами, чтобы решить, как помочь Насте.

– Настя наконец-то дома, – рассказывает мама школьницы Марина Мантуло. – Никакой видеоконференции Омска с Москвой не было. Я не знаю, как это расценивать, нас кормили завтраками в течение двух недель. Так чуда и не случилось. Теперь она будет лечиться дома и восстанавливаться с помощью родных и близких ей людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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