Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии

СЕГОДНЯ 12:09 2019-08-19T12:48:02+03:00

К грабежам и разбоям Вера Бегун привлекала даже своего 13-летнего сына. Фото: «Одноклассники»

Кроме того, за серию преступлений ей грозит еще 24 года лишения свободы

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Сегодня, 19 августа, в Кировском районном суде вынесли приговор Вере Бегун и Станиславаюу Бердникову. Их признали виновными в разбое и похищении человека.

– С учетом того, что указанные лица уже отбывают наказание, суд назначил им окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в пользу которого подсудимые должны заплатить по 50 тысяч рублей каждый.

Уголовное дело в отношении Бегун и Бердникова рассматривается также Омским областным судом, с участием присяжных заседателей. По другим тяжким преступлениям подельникам грозит до 24 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU