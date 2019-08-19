Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии
Сегодня, 19 августа, в Кировском районном суде вынесли приговор Вере Бегун и Станиславаюу Бердникову. Их признали виновными в разбое и похищении человека.
– С учетом того, что указанные лица уже отбывают наказание, суд назначил им окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в пользу которого подсудимые должны заплатить по 50 тысяч рублей каждый.
Уголовное дело в отношении Бегун и Бердникова рассматривается также Омским областным судом, с участием присяжных заседателей. По другим тяжким преступлениям подельникам грозит до 24 лет колонии.
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