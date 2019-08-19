2019-08-19T12:48:02+03:00
Происшествия

Многодетную омичку Веру Бегун приговорили к 6 годам колонии

Кроме того, за серию преступлений ей грозит еще 24 года лишения свободы
Анна МИКУЛА
Поделиться:
К грабежам и разбоям Вера Бегун привлекала даже своего 13-летнего сына. Фото: «Одноклассники»К грабежам и разбоям Вера Бегун привлекала даже своего 13-летнего сына. Фото: «Одноклассники»
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 августа, в Кировском районном суде вынесли приговор Вере Бегун и Станиславаюу Бердникову. Их признали виновными в разбое и похищении человека.

– С учетом того, что указанные лица уже отбывают наказание, суд назначил им окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима каждому, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, удовлетворен гражданский иск потерпевшего, в пользу которого подсудимые должны заплатить по 50 тысяч рублей каждый.

Уголовное дело в отношении Бегун и Бердникова рассматривается также Омским областным судом, с участием присяжных заседателей. По другим тяжким преступлениям подельникам грозит до 24 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24