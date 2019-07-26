Омичке Вере Бегун, обвиняемой в убийстве и организации изнасилования, могут дать 24 года колонии

СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-26T14:46:10+03:00

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В Омском областном суде подходит к концу рассмотрение уголовного дела в отношении омички Веры Бегун и двоих ее подельников. Женщина сама настояла на том, чтобы ее дело рассматривали присяжные. Они уже вынесли свой вердикт – виновна по всем пунктам.

Сегодня, 26 июля в прениях выступал представитель прокуратуры.

– Сторона обвинения предложила суду назначить Бегун наказание по совокупности преступлений в виде 24 лет лишения свободы, ее сожителю Бердникову – также в виде 24 года лишения свободы, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Третьему фигуранту Алееву, с учетом его исключительной роли в раскрытии и расследовании преступлений (несмотря на нахождение под давлением и опасения за свою жизнь он сообщил о преступлениях), а также в связи с участием в одном преступном деянии и позиции присяжных о снисхождении, предложено назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Напомним, о многодетной омичке Вере Бегун стало известно после того, как она устроила пикет перед мэрией. Тогда женщина отказывалась переезжать из своего аварийного жилья в новую квартиру в Рябиновке. Тогда многие ее даже поддерживали.

А спустя два года Бегун «прославилась» участием в череде чудовищных преступлений. По версии следствия, она организовала изнасилование своей знакомой. При этом процесс издевательств заставила снимать на видео своего малолетнего сына. Кроме того, выяснилось, что незаконно удерживала свою подругу по детдому и заставляла ее заниматься проституцией. Деньги полученные от клиентов Бегун присваивала.

Кроме того, она похитила мужчину, с которым познакомилась как раз на митинге в 2015 году. Женщина с сожителем Бердниковым позарились на автомобиль «Инфинити», принадлежавший потерпевшему. А, когда выяснилось, что об этом рассказал полиции ее знакомый, Бегун и Бердников избили его, потом вывезли в лес и закопали живьем. Мужчина скончался.

С 2017 года Бегун находится в СИЗО. Параллельно в Кировском районном суде рассматривается еще одно уголовное дело в отношении нее – о похищении человека и разбойном нападении.

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Когда-нибудь о Вере Бегун снимут фильм. Свои 35-лет омская общественница прожила так, словно она исполняла неизвестный сценарий Тарантино. Убийства, погребение заживо, грабежи и бесконечная жестокость – все это прошла хрупкая с виду женщина лишь за несколько последних лет. Присяжные признали ее виновной - в ближайшее время общественнице-оборотню вынесут приговор. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU