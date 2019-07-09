«Сказала 13-летнему сыну снимать изнасилование на видео»: В Омске многодетной матери грозит 20 лет тюрьмы

Когда-нибудь о Вере Бегун снимут фильм. Свои 35-лет омская общественница прожила так, словно она исполняла неизвестный сценарий Тарантино. Убийства, погребение заживо, грабежи и бесконечная жестокость – все это прошла хрупкая с виду женщина лишь за несколько последних лет. Присяжные признали ее виновной - в ближайшее время общественнице-оборотню вынесут приговор.

ОБЩЕСТВЕННИЦА-ОБОРОТЕНЬ

Впервые о решительности Веры Бегун в городе узнали в 2015 году. Омичка немало крови попила у чиновников. А началось все с решения о сносе аварийного дома на улице Ушакова. Вместо 15 квадратов, на которых женщина ютилась с тремя детьми и сожителем, администрация предоставила ей 30 квадратов в новом доме в микрорайоне для переселенцев - «Рябиновка». Качеством жилья в этих многоэтажках были недовольны многие. Но люди пороптали на судьбу и тихонько сдались. Вера Бегун же билась до последнего. Решительная омичка вступила с чиновниками в настоящую войну. В какой-то момент она даже разбила палатку под окнами администрации и начала бастовать. В итоге дело дошло до судов, которые ставшая к тому моменту уже медийной персоной и общественницей Бегун благополучно проиграла. Решение о сносе аварийного дома и предоставление квартиры в Рябиновке признали законным.

И, кажется, для бескомпромиссной омички это было переломным моментом. С тех пор жизнь Бегун круто изменилась, а сама она стала еще жестче. И в первую очередь к людям, окружавшим ее.

Жизнь Веры Бегун с самого начала была чередой испытаний. Сначала детдом, куда ее и сестру отдала мать. Затем приемная чужая семья, где уже жил мальчик Коля. В разговоре с близкими, которые очень боялись говорить о Вере, мы выяснили: уже в детстве девочка поражала всех жестокостью и стальным характером. Ее боялись даже мальчишки. Бегун во всех компаниях была лидером. В детстве произошел и один показательный случай.

«В ДЕТСТВЕ ВОТКНУЛА РОДСТВЕННИЦЕ ВИЛКУ В ВИСОК»

- Вера никогда никого не боялась. В детстве во время драки с родственницей она воткнула ей вилку в висок. Она – опасный человек, - рассказывают те, кто хорошо знал женщину.

«С детско-подросткового возраста выражены такие патохарактерологические особенности, как демонстративность, театральность, склонность к драматизации, преувеличенному выражению эмоций, эгоцентричность, стремление быть в центре внимания, с признанием со стороны окружающих», - говорится в заключении медицинской экспертизы в материалах уголовного дела.

Почти сразу после детдома Бегун родила двоих детей. Дальше была свадьба, рождение на свет дочери и распавшийся брак. А потом она познакомилась с бывшим заключенным Игорем, с которым и стала жить. Тесно общалась омичка со сводным братом Колей из приемной семьи и детдомовцем Русланом. Для всех троих с виду хрупкая сибирячка была авторитетом. Характером Веры восхищался даже ее новый ухажер Игорь, имевший за плечами несколько сроков.

Похождения банды общественницы начались с грабежа в 2016 году. Бегун во время пикета у мэрии случайно познакомилась с Артемом Ивановым. Парень хвастался подарком матери – машиной «Мицубиси Галант». Она подарила авто омичу, чтобы он таксовал. Уже тогда Вера задумала отобрать иномарку. Она попросила парня подвести ее, сына и сожителя до Кормиловки. В пути его попросили заехать в лес, где Бегун с сожителем и опробовали себя в деле. Владельца иномарки жестоко избили, привязали его к машине и начали возить по земле. Все это происходило на глазах 13-летнего сына Бегун. Свои похождения мать и не думала скрывать от ребенка. Перепуганный Иванов отдал ключи.

Общественница судилась с мэрией и отказывалась переезжать в жилье, которое ей выделили власти. На фото Бегун на фоне своей прежней квартиры. ФОТО: РИА Омск-Информ

- Кому пикнешь – убьем, - процедила сквозь зубы многодетная мать.

СЕКС-РАБЫНЯ

Через месяц руки железной леди дошли и до ее окружения. Чтобы за долги не лишиться дома в деревне, она переписала его на сводного брата 21-летнего Колю. Но потом омичка засомневалась. Вдруг подумала, что родственник попытается кинуть ее, и отберет дом. Вера решила запугать брата и привезла Колю с его девушкой Машей в то самое жилище. А дальше началось то, что не укладывается в голове. Детдомовскому другу Руслану она приказала изнасиловать Марию на глазах родственника. Когда он попытался оказать сопротивление, его избили. Все происходящее на видео снимал 13-летний сын Бегун. Этот ролик железная леди использовала в качестве шантаже.

- Только попробуй, кому-нибудь рассказать или не отдать мне дом. Я это видео солью в Сеть, - бросила Вера напоследок Коле.

После издевательств пару заперли и потребовали от них 3 миллиона. Брату и девушке удалось сбежать лишь случайно. Но идти в полицию они побоялись. А дальше Бегун совершенно потеряла контроль и почувствовала безнаказанность. Она целенаправленно искала способы легкого заработка. При этом работать сама и не думала. И тут многодетную мать осенило: вместе с сожителем они похитили ее бывшую подругу по детдому Полину. В том самом доме девушку заставили заниматься проституцией. Отморозки раздели ее, сделали откровенные снимки и разместили их на специальном сайте. Отбоя от клиентов не было. В день через Полину проходило до 10 человек. Каждый платил Вере Бегун по 1500 рублей. При этом самой секс-рабыне не доставалось ни копейки. Позже она сбежит, но постарается просто забыть о случившемся. Девушка, как и сводный брат Бегун, всерьез опасались за свою жизнь.

«БЕРИ ЛОПАТУ И РОЙ СЕБЕ МОГИЛУ»

Возможно, общественница-оборотень так бы и продолжила вести двойную жизнь. Если бы Руслана, насиловавшего Машу по приказу Бегун, не замучила совесть. Обо всем он рассказал в полиции, за что и поплатился. Лидер банды пришла в ярость. Уже через несколько часов после явки с повинной Вера с сожителем вывезла приятеля в лес. Там над Русланом измывались несколько часов. А в конце выдали лопату.

- Рой себе могилу, тварь! – выдавила Бегун.

Мужчину закопали заживо. Несколько минут парочка хладнокровно наблюдала, как земля с человеком в яме двигалась. Руслан пытался выбраться. В последний момент преступники решили все-таки утопить жертву. Парня выкопали и привязали к дереву, а сами ушли искать водоем. Когда Вера и Игорь вернулись, Руслан был уже мертв.

Осенью 2016 года парочку задержали дома. Они и не думали скрываться. На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел. Ей грозит максимальная мера наказания для женщин - у нас в стране это 20 лет. Детей к себе в Крым забрал бывший муж Бегун. Суд над общественницей-оборотнем проходит с участием присяжных, на которых омичка периодически пытается давить! Этого потребовала сама обвиняемая.

- Да они проспали все заседание! – заявила на одном из процессов Бегун.

Уголовные дела она считает сфабиркованными и говорит, что это месть чиновников за ее несговорчивость при переселении в Рябиновку.

На заседаниях женщина ведет себя очень уверенно. И, кажется, ей льстит такое внимание к ее персоне. Вера охотно общается с журналистами и не перестает жаловаться на условия содержания.

- Уже 2,5 года я сижу в СИЗО в одиночной камере. Каждый день постоянно одни стены вокруг. Мало того, солнца не вижу, воздуха толком нет. У меня частая зубная боль, - посетовала лидер банды.

Присяжные уже признали ее виновной по всем статьям обвинения. В ближайшее время Бегун должны озвучить приговор.