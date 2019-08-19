2019-08-19T09:30:20+03:00
Общество

Трехлетнего омича, которого искали больше суток в лесу, выписали из больницы

Его состояние удовлетворительное
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Трехлетнего омича, которого искали больше суток в лесу, выписали из больницыТрехлетнего омича, которого искали больше суток в лесу, выписали из больницыФото: vk.com
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Трехлетнего омича Колю Бархатова, который провел в лесу больше суток, госпитализировали 15 августа. Как сообщили в пресс-службе областного минздрава, сегодня его выписали из больницы.

Напомним, все произошло в Большереченском районе. Мальчик вместе с родственниками поехал в лес собирать ягоды. Когда малыш устал, его оставили одного в машине буквально на 15 минут, но он побежал за бабочкой и заблудился. Колю сначала искали родители, а потом к поискам подключились волонтеры со всей страны, полиция, Росгвардия и местные жители. Всего в поисках участвовали около 600 человек. Спустя 1,5 суток его без сил нашли в болоте всего в 800 километрах от места пропажи. Оказалось, обессилевший малыш шел на свет. Его сразу же увезли в больницу.

Медики тогда сообщили, что угрозы здоровью мальчика нет. Спустя всего лишь несколько дней он восстановил силы под наблюдением врачей, и уже сегодня отправился домой. Медики сообщили, что его состояние удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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