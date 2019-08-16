2019-08-16T14:48:47+03:00
Происшествия

Многодетную омичку-турагента, оставившую без путевок 27 клиентов, оставили на свободе

Женщине отсрочили наказание до 14-летия ее детей
Анна МИКУЛА
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Турагент Ольга Чупахина – мама четверых детей.Турагент Ольга Чупахина – мама четверых детей.
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Омичка Ольга Чупахина долгое время работала турагентом, но потом родила третьего ребенка и с 2017 года решила работать в декрете как индивидуальный предприниматель. Благо, сохранились связи с постоянными клиентами.

Сначала дела шли неплохо, потом что-то не заладилось и Чупахина просто перестала выходить на связь. В общей сложности она оставила без путевок 27 клиентов. Ее признали виновной в хищении более 2,1 млн рублей. За время следствия она, кстати, успела родить четвертого ребенка.

– Кировским районным судом города Омска постановлен приговор в отношении Чупахиной О.А., которая признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отсрочкой наказания до достижения детьми 14 летнего возраста, – рассказали в Кировском суде. – Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

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– Я с Ольгой знакома с 2010 года, раз семь я путешествовала при ее посредничестве, – рассказывает одна из потерпевших Ирина Клирт. – Поэтому спокойно отдала ей 148 тысяч рублей за путевку на мою семью с двумя детьми. Утром я заплатила за путевку, а вечером на ее странице прочитала написанное кем-то сообщение, что она мошенница. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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