Многодетной омичке-турагенту, оставившей без путевок 27 клиентов, грозит до 10 лет колонии

Ольга Чупахина долгое время работала в турагентстве. Доброжелательная и ответственная женщина, мама двоих малышей вызывала у большинства посетителей только положительные эмоции. Никаких проблем при работе с ней никогда не было, поэтому со многими клиентами у нее сложились дружеские отношения. Потом Ольга ушла в декрет с третьим ребенком, но через какое-то время решила работать из дома - уже на себя. Бывшие клиенты турфирмы, где она работала, без опасения ей доверились. Поначалу все было прекрасно, никаких нареканий к ее работе не возникало. Но в сентябре 2017 года что-то пошло не так, как планировалось. Ольга без объяснения причин перестала выходить на связь с теми, кто уже оплатил путевки. А потом все повалилось, как снежный ком.

– Я с Ольгой знакома с 2010 года, раз семь я путешествовала при ее посредничестве, – рассказывает одна из потерпевших Ирина Клирт. – Поэтому спокойно отдала ей 148 тысяч рублей за путевку на мою семью с двумя детьми. Утром я заплатила за путевку, а вечером на ее странице прочитала написанное кем-то сообщение, что она мошенница. Оно почти сразу исчезло. Я особого внимания поначалу даже не обратила: на страничке в соцсетях Ольга продолжала активно продавать туры, и не было ничего подозрительного. Но все-таки набрала ее, чтобы успокоиться. Ни на этот, ни на другие звонки она больше так и не ответила. Просто исчезла. В последний раз я ее видела, когда отдала ей деньги. И вот недавно – впервые через несколько лет – на заседании суда. Думала, она пряталась, потому что ей стыдно было. Но нет, она мне смело смотрит в глаза, как будто ничего не произошло.

В общей сложности Чупахину судят по 17 эпизодам, в деле 21 потерпевший. Она обещала организовать поездки в Турцию, Болгарию, Израиль, Италию. Иногда просто забронировать билеты на самолет. Во многих случаях люди планировали отпуск с детьми. Например, семья омичей собиралась к своим родителям, живущим в Израиле. В итоге бабушка с дедушкой так и не увидели своих внуков. Турагент просто исчезла с горизонта, а клиенты потратили кучу нервов в надежде исправить ситуацию или хотя бы вернуть свои деньги.

За эти несколько лет Чупахина успела родить четвертого ребенка. А вот с обманутыми клиентами на связь так и не вышла. Ни копейки из похищенных средств она так и не вернула. Именно поэтому потерпевшие настроены решительно и даже несмотря на то, что она мать четверых маленьких детей, требуют для нее лишения свободы.

– Как выяснилось, Чупахина похитила деньги не только омичей, но и жителей других городов. Размер ущерба разный. Самая маленькая сумма – 24 тысячи. Клиенты вовремя поняли, что происходит, и потеряли только задаток. Самый крупный ущерб – почти в 300 тысяч, – рассказала гособвинитель по этому делу, старший помощник прокурора Кировского округа Ольга Гизе. – В общей сложности подсудимая причинила ущерб более чем на 2,1 млн рублей. Ее обвиняют по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере», по которой ей грозит до 10 лет колонии и штраф до 1 млн рублей.