Певица Maruv пообещала сюрприз омичам, станцевавшим под ее песню на огороде
Бывшая омичка по имени Елизавета приехала навестить родных в селе Новоуральском Павлоградского района. Она сняла на видео зажигательные танцы, которые ее младшая сестра Женя и муж Сергей устроили прямо на огороде. А после все происходящее выложила на YouTube.
Танец третьеклассницы возле грядок с капустой под песню Maruv буквально за три недели набрал 5 млн просмотров. Роликом поделились блогеры с большим числом подписчиков. В итоге его заметила и украинская певица, под песню которой танцевали сельчане.
– Герои этого ролика, объявитесь. У меня для вас сюрприз, – написала артистка в своем Instagram и указала контакты своего директора.
Фото: instagram.com/maruvofficial
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ИСТОЧНИК KP.RU