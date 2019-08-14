Певица Maruv пообещала сюрприз омичам, станцевавшим под ее песню на огороде

СЕГОДНЯ 13:24 2019-08-14T15:01:45+03:00

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Бывшая омичка по имени Елизавета приехала навестить родных в селе Новоуральском Павлоградского района. Она сняла на видео зажигательные танцы, которые ее младшая сестра Женя и муж Сергей устроили прямо на огороде. А после все происходящее выложила на YouTube.

Танец третьеклассницы возле грядок с капустой под песню Maruv буквально за три недели набрал 5 млн просмотров. Роликом поделились блогеры с большим числом подписчиков. В итоге его заметила и украинская певица, под песню которой танцевали сельчане.

– Герои этого ролика, объявитесь. У меня для вас сюрприз, – написала артистка в своем Instagram и указала контакты своего директора.

Фото: instagram.com/maruvofficial

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miomio_83 Зажигательный танец девочки из Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU