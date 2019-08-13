2019-08-13T19:38:55+03:00
Общество

«Это шедевр!»: Видео танца омской школьницы взорвал соцсети и собрал 5 миллионов просмотров

Семья вмиг прославилась на весь Интернет [видео]
Станислав МУХИН
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Зажигательный танец взорвал Рунет.Зажигательный танец взорвал Рунет.Фото: Instagram.com
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Удивительный талант продемонстрировала простая омская семья. Видео, которое они выложили в Instagram, просто взорвал соцсети. На ролике маленькая девочка готовится станцевать под известную клубную песню. На заднем фоне мужчина занимается своими делами на огороде - носит ведра и поливает грядки. Школьница начинает забавно двигаться в такт музыке, как вдруг мужчина подхватывает танец и начинает очень смешно двигаться. Девочка тоже начинает активнее танцевать. В целом картина выглядит очень забавно. От смеха не смогла удержаться даже автор видео, которая и выложила ролик. Что уж говорить о комментаторах под роликом.

- Это огонь! - пишут они.

- Повелители ведер и огорода, - шутят другие.

- Если ваша вечеринка не похожа на эту - даже не думайте меня приглашать, - пошутил один из комментаторов.

Уже можно признать: ролик взорвал соцсети. За несколько недель он набрал около 5 миллионов просмотров. И счетчик продолжает расти. Как выяснила "Комсомолка", съемка была сделана в одной из деревень Павлоградского района. Все случилось во время поливки огорода и происходящее на видео можно назвать импровизацией. Семья не готовила этот танец. На ролике танцуют 10-летняя омская школьница и ее дядя.

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Зажигательный танец девочки из Омской области
83 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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