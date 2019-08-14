2019-08-14T15:04:08+03:00
Общество

В ветнадзоре предположили, от чего гибнут омские чайки

По всей вероятности, птицы чем-то отравились
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/inci55Фото: vk.com/inci55
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Напомним, тревогу забил один из местных жителей, обнаруживший много погибших и умирающих чаек на берегу Иртыша на въезде в Омск. «Комсомолка» обратилась за комментарием к орнитологам и в региональное управление ветеринарного надзора.

Изначально было несколько версий, что могло случиться. При этом рассматривалась возможность того, что чайки погибли от птичьего гриппа, опасного и для людей.

Накануне в ведомстве сообщили, что трупы погибших птиц забрали на исследование. Вскрытие показало, что, скорее всего, они умерли от отравления. Однако точный результат станет известен, когда будут готовы результаты анализов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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