«На моей памяти такого еще не было»: Орнитолог рассказал о массовой гибели птиц в Омской области

Внимание омича, гулявшего по берегу Иртыша, привлекло большое количество трупов чаек, лежащих на берегу. Оставшиеся в живых птицы еле двигаются и походят на парализованных. Своей тревогой он поделился в соцсетях.

– Может, есть тут специалисты? Гибнут чайки, уже десятка два. Похоже на паралич. В МЧС сообщил о данной проблеме, а то, может, и мы погибнем, – переживает автор поста.

В региональном МЧС подтвердили, что мужчина действительно обращался с этой проблемой, его перенаправили в Роспотребнадзор. Там пока проводится проверка, которая установит, чем массовая гибель птиц может грозить жителям региона.

– На моей памяти такое происходит впервые, – рассказал доктор биологических наук, председатель Омского отделения Союза охраны птиц России Сергей Соловьев. – Я тоже вижу эти сообщения. Но что происходит специалисты смогут ответить только после вскрытия трупов животных. Причин может быть несколько – это и экология, и птичий грипп. В любом случае хочу предупредить омичей: трогать трупы категорически запрещается. Птицы могли умереть от заразного заболевания, которое опасно и для людей.

Большое скопление больных и умерших чаек обнаружили под Омском, в этом месте. Фото: vk.com/inci55

В областном управлении ветнадзора «Комсомолке» объяснили, что трупы птиц в обязательном порядке отбираются на исследование, чтобы не допустить эпидемии.

Тем временем, омичи рассказывают, что замечали массовую гибель не только чаек, но голубей и рыбы. Они предполагают, что причиной тому могли стать ядовитые выбросы в реку. Напомним, три года назад омичей пугали экологической катастрофой, после аварии на казахстанском предприятии. Тогда в Иртыш попали сточные воды от производства тяжелых металлов. В тот раз все обошлось, но омичи до сих пор с опаской смотрят в сторону соседей, расположенных выше по течению.

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