Омичей запугивают в соцсетях экологической катастрофой из Казахстана

Уже несколько дней по Омску распространяется информация об экологической катастрофе, которая якобы надвигается на наш регион. Сообщения, гуляющие по мессенджерам и соцсетям, как в истории с глухим телефоном, обрастали все новыми подробностями. Изначально говорилось о некой серьезной аварии на предприятии «Казцинк» в казахстанском Риддере, после которого произошел сброс ядовитых веществ, плывущих теперь по Иртышу в Омск. В качестве доказательства рассылалось видео 2016 года, снятое в этом городе.

Дальше больше – начали сыпаться сообщения в соцсетях и приходить странная рассылка на электронную почту за подписью некоего Алексея Гуральчука, называющего себя представителем крупной нефтяной компании. Горожанам предлагали запасаться бутилированной водой и готовиться к худшему. Паника добралась и до медиков. Сотрудницы сразу двух омских больниц заявили, что слухи о неведомой заразе ходят и у них. Со слов одной из женщин, к ним привезли пациента с редким видом кишечной инфекции.

На деле вся эта история оказалась плодом чьего-то слишком разыгравшегося воображения. В областном МЧС сведения о надвигающейся экологической катастрофе категорически опровергли.

В МЧС успокоили: информация, распространяемая соцсетях – ложь.

– При мониторинге информационного поля выявлен недостоверный материал, что Омску грозит экологическая катастрофа и в реку Иртыш попали опасные химикаты с промышленного предприятия Республики Казахстан, – пояснил дежурный смены Центра управления кризисных ситуаций регионального ГУ МЧС Андрей Матяш. – Сотрудники дежурной смены уточнили сведения в департаменте МЧС Восточно-Казахстанской области. Аварий с выбросов опасных химикатов не зафиксировано. Данная информация не подтверждается.

– В соцсетях продолжается обсуждение недостоверной информации, что в реку Иртыш попали опасные химикаты с предприятия в Республике Казахстан, – уточнила замначальника пресс-службы регионального ГУ МЧС Юлия Дойникова. – Главное управление МЧС России по Омской области просит не принимать ее за действительность. Экологическая катастрофа Омску не грозит.