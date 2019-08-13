Омский курильщик чуть не спалил пятиэтажку

СЕГОДНЯ 12:33 2019-08-13T12:33:01+03:00

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Едва не закончилось трагедией происшествие, случившееся в одном из пятиэтажных домов в Советском округе. По предварительным данным, так начался пожар из-за того, что один из жильцов квартиры на втором этаже, вероятно, заснул с непотушенной сигаретой. Огонь перекинулся на вещи и вскоре густым дымом затянуло весь подъезд.

Сообщение о происшествии сотрудникам МЧС поступило в шестом часу утра. На место выехали 11 человек на трех пожарных машинах. По счастью в результате происшествия никто серьезно не пострадал.

– Пять человек успели самостоятельно эвакуироваться, а троих мы вывели из опасной зоны. Среди них был собственник горящей квартиры, который, по предварительным данным, допустил неосторожность при курении, что и привело к возгоранию. Открытое горение мы ликвидировали в кратчайшие сроки – за три минуты, – рассказал подробности происшествия руководитель тушения пожара Андрей Жук.

ИСТОЧНИК KP.RU