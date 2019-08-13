Психолог прокомментировал историю с аргентинцем, пытавшимся задушить омичку

СЕГОДНЯ 12:19 2019-08-13T12:19:06+03:00

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Напомним, эта громкая история произошла в феврале. 65-летний миллионер из Аргентины приехал в гости к своей 40-летней сожительнице из Омска. Когда она сообщила, что хочет расстаться мужчина попытался ее задушить. Теперь ему грозит до 10 лет колонии в России, а пока он сидит в омском СИЗО.

– В психологии есть такая социальная игра, которая называется «большой папа». Это определенный тип мужчин, которые чувствуют себя значимыми и ценными, когда объект их симпатии ниже их по финансовому положению, социальному, а нередко и интеллектуальному статусу, – прокомментировал для «Комсомолки» эту историю психотерапевт Марк Гринберг. – Есть полноценные отношения, когда оба партнера выступают как субъекты. А бывают такие, когда один воспринимается как объект, игрушка. То есть, мужчина рассуждает примерно так: «Я тебя купил, я твой хозяин, поэтому не тебе решать, как будут развиваться эти отношения». При этом попытка разорвать с ним отношения воспринимается, как предательство, за которое надо наказать. Вот, вероятно, убийством женщины фигурант этого дела пытался самоутвердиться.

ИСТОЧНИК KP.RU