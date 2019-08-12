Пассажир омской маршрутки в ДТП с 7 пострадавшими головой разбила стекло

СЕГОДНЯ 12:31 2019-08-12T12:31:53+03:00

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В выходные серьезная авария с участием маршрутки произошла на Левом Берегу, в которой пострадали 7 человек. Мы подробно о ней писали. Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров микроавтобуса. В больницу доставили шестерых. На место ДТП выезжало сразу 5 машин скорой помощи.

Как рассказали в региональном минздраве, после осмотра пятерых отпустили домой. А одну женщину с сотрясением мозга отправили в отделение нейрохирургии. Во время аварии пассажирка находилась на заднем сиденье в салоне и пробила головой стекло.

Виновником аварии, предварительно, стал водитель "Ниссан", который не выдержал безопасную дистанцию и въехал в маршрутку сзади.

ИСТОЧНИК KP.RU