Левом Берегу Омска «Ниссан» въехал в маршрутку - 7 человек в больнице

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-10T18:28:12+03:00

Пять человек пострадали. Фото: ВКонтакте

в больнице оказался и один ребенок [фото]

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Серьезная авария произошла на Левом Берегу вечером 10 августа. «Ниссан Сани» на улице 70 Лет Октября въехал в заднюю часть маршрутки №200 («ТВЦ Континент- ул. Бархатовой»). В салоне микроавтобуса ехали 12 пассажиров.

Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию. 7 человек пострадали, на место аварии выезжали сразу несколько машин скорой помощи.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан», а также его пассажир мужчина (личность устанавливается) и 5 пассажиров маршрутного микроавтобуса «Форд Транзит» (личность устанавливается), в том числе 1 ребенок доставлены в больницу, - рассказали "Комсомолке" подробности в пресс-службе УМВД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU