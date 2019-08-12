2019-08-12T09:03:02+03:00
Общество

Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов строит в Омской области дом

Накануне актер снова приехал в наш город
Анна МИКУЛА
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Фото: омскийрайон.рфФото: омскийрайон.рф
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Актер Александр Михайлов, наверное, известный каждому жителю нашей страны по роли Василия Кузякина в советском фильме «Любовь и голуби». Известный артист, несмотря на загруженность, довольно часто приезжает в наш город.

Накануне он снова побывал в селе Розовка. Там он побывал на праздновании 90-летия Омского района и рассказал, что скоро и сам станет местным жителем. Актер стоит дом в «Азъ Граде».

Фото: омскийрайон.рф

Фото: омскийрайон.рф

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ИСТОЧНИК KP.RU

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