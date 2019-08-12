Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов строит в Омской области дом
Актер Александр Михайлов, наверное, известный каждому жителю нашей страны по роли Василия Кузякина в советском фильме «Любовь и голуби». Известный артист, несмотря на загруженность, довольно часто приезжает в наш город.
Накануне он снова побывал в селе Розовка. Там он побывал на праздновании 90-летия Омского района и рассказал, что скоро и сам станет местным жителем. Актер стоит дом в «Азъ Граде».
Фото: омскийрайон.рф
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Актер Александр Михайлов в Омске: «Моя голубая мечта - пожать пингвину лапу»
Артист приехал в наш город на фестиваль «Дни грузинского кино» и встретился с журналистами в пресс-центре «Комсомолки» (Далее...)
ИСТОЧНИК KP.RU