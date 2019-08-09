2019-08-09T14:59:14+03:00
Происшествия

В Омске момент ДТП с 5 машинами попал на видео

Больше всего не повезло припаркованным машинам [видео]
Станислав МУХИН
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"Комсомолка" писала о крупной аварии, случившейся 8 августа на 5-й Северной. В ДТП попали 5 машин, 3 из которых находились на парковке. Водителям этих иномарок не повезло больше всего.

В социальных сетях появилось видео момента аварии, который заснял регистратор одной из проезжавших мимо машин. На кадрах видно, что белая "Лада Гранта" со встречной полосы пыталась заехать на парковку. В итоге врезалась в ехавшую мимо иномарку, которую отбросило на припаркованные машины. В итоге было повреждено 5 авто. В ГИБДД проводят проверку.

Момент аварии в Омске с 5 авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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