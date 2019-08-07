В Омске в ДТП разбились сразу 5 машин
Одно из авто въехало в припаркованные иномарки
Машины серьезно повреждены.Фото: ВКонтакте
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Крупная авария произошла сегодня в Омске на 5-й Северной. Сильно разбились сразу 5 автомобилей. Как рассказывают очевидцы, одна из машин врезалась в другую, после чего влетела в парковку, где стояли другие иномарки. После столкновения повреждены еще три авто.
Фото с места аварии появилось в социальных сетях. Омичи недоумевают, как можно было устроить такое ДТП и куда гнал виновник. Они также сочувствуют водителям, которые не вовремя припарковали машины в районе 5-й Северной.
ИСТОЧНИК KP.RU