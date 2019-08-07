В Омске в ДТП разбились сразу 5 машин

СЕГОДНЯ 10:23 2019-08-07T10:23:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Крупная авария произошла сегодня в Омске на 5-й Северной. Сильно разбились сразу 5 автомобилей. Как рассказывают очевидцы, одна из машин врезалась в другую, после чего влетела в парковку, где стояли другие иномарки. После столкновения повреждены еще три авто.

Фото с места аварии появилось в социальных сетях. Омичи недоумевают, как можно было устроить такое ДТП и куда гнал виновник. Они также сочувствуют водителям, которые не вовремя припарковали машины в районе 5-й Северной.

ИСТОЧНИК KP.RU