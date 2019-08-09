15-летнюю пропавшую омичку нашли в гостях у приятеля
Как выяснилось, девочка уже не в первый раз уходит из дома
Пропавшая девочка нашлась.Фото: Инна БУЛАТОВА
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Благополучно закончилась история с побегом из дома 15-летней жительницы Ленинского округа. Девочка уже неоднократно сбегала от родителей. В этот раз она решила отправиться к приятелю, никого об этом не предупредив.
– Во время отсутствия несовершеннолетняя находилась в гостях у знакомого в Амурском поселке, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно, противоправных действий в ее отношении не совершалось. С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU