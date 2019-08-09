15-летнюю пропавшую омичку нашли в гостях у приятеля

СЕГОДНЯ 08:26 2019-08-09T08:36:01+03:00

Как выяснилось, девочка уже не в первый раз уходит из дома

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Благополучно закончилась история с побегом из дома 15-летней жительницы Ленинского округа. Девочка уже неоднократно сбегала от родителей. В этот раз она решила отправиться к приятелю, никого об этом не предупредив.

– Во время отсутствия несовершеннолетняя находилась в гостях у знакомого в Амурском поселке, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно, противоправных действий в ее отношении не совершалось. С подростком и ее родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости самовольных уходов из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU