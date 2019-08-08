В Омске пропала 15-летняя Данна Водянович

СЕГОДНЯ 11:42 2019-08-08T11:42:25+03:00

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15-летняя Данна Водянович ушла из дома в поселке Входном еще 4 августа. Обратившаяся в полицию за помощью в розысках мать девушки сообщила, что дочь ранен уже сбегала из дома.

Приметы пропавшей: на вид 16-18 лет, рост 168 см, волосы темные.

Особые приметы: на шее с левой стороны большая родинка. Была одета в черные джинсы, светлую футболку и черные кроссовки.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Данны Водянович, сообщите в полицию по телефонам: 40-04-04, 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU