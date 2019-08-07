В Омске ветка дерева упала на 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 13:56 2019-08-07T13:56:38+03:00

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Трагедией могло закончиться ЧП на улице Моторная в Ленинском округе. О ней стало известно активистам «Гражданского патруля». О неприятном случае рассказала омичка. По ее словам, рядом с многоэтажкой она гуляла с 4-летней дочкой. Вдруг на ребенка с дерева упала огромное дерево. От серьезных травм ее спасли доли секунды - девочка отделалась царапинами. Старшая по дому прислала заявку в управляющую компанию на кронирование деревьев.

- Они там прислали какого-то инженера. Она посмотрела и сказала, что деревьев нет ни сухих, ни гнилых. И после этого пришел отказ, - рассказала сибирячка.

Деревья спилили только через несколько дней. Добавим, что этой ночью еще одно дерево упало на машину.

ИСТОЧНИК KP.RU