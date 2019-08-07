2019-08-07T10:46:20+03:00
Происшествия

В Омске на машину во дворе упало дерево

Машине предстоит серьезный ремонт
Станислав МУХИН
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Машине предстоит дорогой ремонт.Машине предстоит дорогой ремонт.Фото: ВКонтакте
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Неприятность ждала водителя иномарки в ночь с 6-7 августа. В минувшие сутки в Омске был сильный ветер. И машину автолюбителя разгул стихии стороной не обошел. Одно из старых деревьев рухнуло на иномарку омича. Фото с места происшествия опубликовал сам владелец авто.

- Ночью с 6 на 7 августа на машину упало дерево, деревья в планах на кронирование с прошлого года, - написал хозяин поврежденной иномарки.

Правда, многие омичи пришли к выводу, что водитель сам виноват. Они обратили его внимание на то, что он припарковал авто на газоне, где делать этого по правилам нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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