2019-08-07T08:10:54+03:00
Общество

«Мгновенная карма»: В ГИБДД оштрафовали на 2 000 омичку, ездившую по тротуарам на Ленина

Происходившее возмутило пешеходов
Станислав МУХИН
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Девушку сняли на фото и видео возмущенные прохожие.Девушку сняли на фото и видео возмущенные прохожие.Фото: ВКонтакте
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Мгновенная карма настигла омичку, возмутившую пешеходов в центре города. Девушка не просто наехала на тротуар на улице Ленина, а как ни в чем ни бывало спокойно разворачивалась там на своем «Хендай Солярис». При этом никакого внимания на ходивших там людей она не обращала. Возмущенные горожане сняли ее машину на фото и видео, после чего выложили момент нарушения в социальные сети.

Наказание долго ждать себя не заставило. В ГИБДД быстро по номерам установили виновницу нарушения правил. Водителем «Хендай Солярис» оказалась 32-летняя омичка. Ее оштрафовали. Любительнице тротуаров на улице Ленина придется заплатить 2 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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