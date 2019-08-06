На видео попала машина, которая едет по тротуару Любинского проспекта
Зачем водитель туда заехала, осталось загадкой [видео]
Фото: vk.com/chp55
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Омичи, гулявшие сегодня, 6 августа, по Любинскому проспекту, стали свидетелями довольно странной картины. Женщина на белом «Хендай» совершенно спокойно прокатилась по тротуару Любинского проспекта.
На записи, выложенной в социальные сети, видно, что возмущенные прохожие начали делать ей замечания. После этого водитель свернула на дорогу и была такова. Почему она туда заехала, осталось загадкой.
Большинство комментаторов посоветовали автору поста отправить видео в Госавтоинспекцию.
Езда по тротуарам на ул. Ленина (06.08.2019).Видео: ЧП Омск - vk.com/chp55
ИСТОЧНИК KP.RU