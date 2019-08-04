Появились красивые снимки салюта на День города в Омске
Закончилось празднование Дня города. Главным событием традиционно стал салют, которого все так ждут. В этот раз его запускали с двух точек - Иртышской набережной и в Советском парке. Залпы видели даже те, кто живет вдалеке от этих мест. Фейерверк продолжался 10 минут.
В целом, салют омичам понравился.
Яркие вспышки было видно даже тем, кто живет вдалеке от центра и Советского парка.Фото: ВКонтакте
- Салют пойдет, - написал один из омичей.
- Лучше, чем даже на 9 Мая, - поддержал мнение кто-то из горожан.
Но традиционно нашлись и недовольные. Некоторые посчитали, что запуск салюта в праздник это пустая трата денег. Другие заявили, что от салюта ждали большего.
В соцсетях появились красивые снимки прошедшего салюта. Сейчас их обсуждают омичи.
ИСТОЧНИК KP.RU