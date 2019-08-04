2019-08-04T09:34:28+03:00
Общество

Появились красивые снимки салюта на День города в Омске

В этом году залпу пускали с двух точек [фото]
Станислав МУХИН
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Залпы вырисовывали красивые фигуры.Залпы вырисовывали красивые фигуры.Фото: ВКонтакте
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Закончилось празднование Дня города. Главным событием традиционно стал салют, которого все так ждут. В этот раз его запускали с двух точек - Иртышской набережной и в Советском парке. Залпы видели даже те, кто живет вдалеке от этих мест. Фейерверк продолжался 10 минут.

В целом, салют омичам понравился.

Яркие вспышки было видно даже тем, кто живет вдалеке от центра и Советского парка. Фото: ВКонтакте

Яркие вспышки было видно даже тем, кто живет вдалеке от центра и Советского парка.Фото: ВКонтакте

- Салют пойдет, - написал один из омичей.

- Лучше, чем даже на 9 Мая, - поддержал мнение кто-то из горожан.

Но традиционно нашлись и недовольные. Некоторые посчитали, что запуск салюта в праздник это пустая трата денег. Другие заявили, что от салюта ждали большего.

В соцсетях появились красивые снимки прошедшего салюта. Сейчас их обсуждают омичи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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