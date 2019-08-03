2019-08-03T11:53:10+03:00
Общество

В Омске нашли 9-летнего мальчика, которого искали больше суток

Он гулял по улицам
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пропавший 9-летний Александр Григорьев ушел из дома по улице Ядринцева в Амурском поселке еще 1 августа, около 16.00. Когда вечером он не вернулся, а родители не смогли с ним связаться, они обратились в полицию и к волонтерам. Мальчика искал буквально весь город, а накануне к поискам подключился даже в следственном комитете.

В полиции сообщили, что мальчик нашелся накануне вечером на одной из улиц Амурского поселка. Почему маленький школьник решил уйти из дома, не сообщается.

- По предварительной информации, противоправных действий в отношении ребенка не совершено, - сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Омске стартовал Сибирский международный марафон
Омичи снова жалуются на залитые после дождя улицы
Поисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитет
Из-за неисправной проводки в Омске чуть не сгорел дом на 11 семей
Перевернувшийся на машине омич угнал ее у медиков
Омичам рассказали, какая погода будет в День города
В областном минстрое прокомментировали ДТП с автобусом, улетевшим в кювет
Предупрежден значит вооружен
Сотрудники омского МЧС отправились тушить пожары в Красноярском крае
В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»
Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой
В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров
Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать
Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены
Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
«Росводоканал Омск» подарил городу уникальную колонку
На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров
В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика
Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города
Омичи нашли экзотический гриб
В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку
В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы
В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране