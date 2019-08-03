В Омске нашли 9-летнего мальчика, которого искали больше суток

СЕГОДНЯ 11:53 2019-08-03T11:53:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Пропавший 9-летний Александр Григорьев ушел из дома по улице Ядринцева в Амурском поселке еще 1 августа, около 16.00. Когда вечером он не вернулся, а родители не смогли с ним связаться, они обратились в полицию и к волонтерам. Мальчика искал буквально весь город, а накануне к поискам подключился даже в следственном комитете.

В полиции сообщили, что мальчик нашелся накануне вечером на одной из улиц Амурского поселка. Почему маленький школьник решил уйти из дома, не сообщается.

- По предварительной информации, противоправных действий в отношении ребенка не совершено, - сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU