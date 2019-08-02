2019-08-02T14:01:28+03:00
Общество

Поисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитет

Ребенок ушел вчера и не ночевал дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Поисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитетПоисками пропавшего 10-летнего омича занялся следственный комитетФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Напомним, в Омске пропал 10-летний Александр Григорьев. Он ушел из дома по улице Ядринцева в Амурском поселке вчера, 1 августа, около 16.00 и до сих пор не вернулся домой. Сейчас к поискам пропавшего ребенка подключились в следственном комитете. Также мальчика пытаются найти и волонтеры.

- Приметы разыскиваемого: на вид 9-10 лет, рост 140 см, телосложение худощавое, светлые волосы, глаза голубые. Мальчик был одет в синюю футболку и шорты, - сообщили в следственном комитете.

Всех, кто видел мальчика или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам полиции: 79-24-02 или 02 (102 с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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