В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика

СЕГОДНЯ 08:42 2019-08-02T08:42:47+03:00

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Мальчик ушел из дома вчера, 1 августа, около 16.00. 10-летний Александр Григорьев вышел на прогулку и не вернулся. Сегодня утром его родители обратились в полицию. Мальчик ушел из дома по улице Ядринцева в районе улицы Завертяева в Амурском поселке.

- Приметы Александра: на вид 9-10 лет, рост 140 см, телосложение худощавое, светлые волосы, глаза голубые. Мальчик был одет в синюю футболку и шорты, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проверяют торговые комплексы и вокзалы, а также опрашивают знакомых школьника. Всех, кто видел школьника или что-то знает о его местоположении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-24-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU