В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика
Мальчик ушел из дома вчера, 1 августа, около 16.00. 10-летний Александр Григорьев вышел на прогулку и не вернулся. Сегодня утром его родители обратились в полицию. Мальчик ушел из дома по улице Ядринцева в районе улицы Завертяева в Амурском поселке.
- Приметы Александра: на вид 9-10 лет, рост 140 см, телосложение худощавое, светлые волосы, глаза голубые. Мальчик был одет в синюю футболку и шорты, - рассказали в полиции.
Сейчас полицейские проверяют торговые комплексы и вокзалы, а также опрашивают знакомых школьника. Всех, кто видел школьника или что-то знает о его местоположении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-24-02 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU