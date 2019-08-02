2019-08-02T08:42:47+03:00
Общество

В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчика

Он ушел из дома накануне
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчикаВ Омске ищут 10-летнего пропавшего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Мальчик ушел из дома вчера, 1 августа, около 16.00. 10-летний Александр Григорьев вышел на прогулку и не вернулся. Сегодня утром его родители обратились в полицию. Мальчик ушел из дома по улице Ядринцева в районе улицы Завертяева в Амурском поселке.

- Приметы Александра: на вид 9-10 лет, рост 140 см, телосложение худощавое, светлые волосы, глаза голубые. Мальчик был одет в синюю футболку и шорты, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские проверяют торговые комплексы и вокзалы, а также опрашивают знакомых школьника. Всех, кто видел школьника или что-то знает о его местоположении, просят позвонить в полицию по телефонам: 79-24-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Предупрежден значит вооружен
Сотрудники омского МЧС отправили тушить пожары в Красноярском крае
В омских Нефтяниках перевернулась грузовая «Газель»
Полицейские поймали омичей, бравших деньги за наркотики криптовалютой
В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров
Омич с особой жестокостью убил щенка, запрыгнувшего к нему на кровать
Житель Омской области устроил стрельбу перед домом бывшей жены
Супругам из Омска, торговавшим наркотиками из Китая, на двоих дали 22,5 лет тюрьмы
«Росводоканал Омск» подарил городу уникальную колонку
На омской «Флоре» можно увидеть композицию китайских мастеров
Омичам показали, как будет выглядеть 4-звездочный отель Hilton в центре города
Омичи нашли экзотический гриб
В Омске ищут пропавшую 2 дня назад пенсионерку
В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Омич, убивший из ревности соперника, получил 12 лет тюрьмы
В омском садике № 65 нашли многочисленные нарушения пожарной безопасности
В Омске остановку «Жемчужина» перенесут дальше к Ленинградскому мосту
Омские дороги вошли в тройку самых плохих в стране