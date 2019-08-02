2019-08-02T13:07:29+03:00
Происшествия

Перевернувшийся на машине омич угнал ее у медиков

Мужчина на машине упал с моста и погиб [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Перевернувшийся на машине омич угнал ее у медиковПеревернувшийся на машине омич угнал ее у медиковФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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«Комсомолка» уже писала об аварии, которая произошла сегодня Тевризском районе. Омич ехал по мосту в селе Екатериновка, не справился с управлением и на машине рухнул с моста . От полученных травм 23-летний омич скончался на месте. С ним был пассажир, которого увезли в больницу. В полиции уже сообщили, что у молодого человека не было прав.

Машина восстановлению не подлежит Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Машина восстановлению не подлежитФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Как выяснили позднее, машина, на которой омич разбился была им угнана. Машина марки УАЗ принадлежала местному фельдшерскому пункту, сообщили в полиции. На ней медики выезжали на вызовы к местным жителя. По всей видимости, теперь местные на какое-то время оказались без оперативной врачебной помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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