В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб
Его машина вылетела в кювет и перевернулась
Молодой человек от полученных травм скончался на месте.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие в селе Екатериновка Тевризского района. 23-летний местный водитель ехал по улице Кооперативной. В какой-то момент он не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на обочину и перевернулась.
Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Как выяснилось, он сел за руль без водительских прав.
– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU