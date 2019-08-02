В Омской области водитель без прав сел за руль и погиб

СЕГОДНЯ 07:06 2019-08-02T07:07:38+03:00

Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Его машина вылетела в кювет и перевернулась

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Трагедией закончилось дорожно-транспортное происшествие в селе Екатериновка Тевризского района. 23-летний местный водитель ехал по улице Кооперативной. В какой-то момент он не справился с управлением. Машину занесло, она вылетела на обочину и перевернулась.

Молодой человек от полученных травм скончался на месте. Как выяснилось, он сел за руль без водительских прав.

– Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU