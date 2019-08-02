В областном минстрое прокомментировали ДТП с автобусом, улетевшим в кювет

СЕГОДНЯ 12:25 2019-08-02T13:09:51+03:00

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Инцидент с «пазиком», ехавшим по маршруту Омск – Алексеевка – Покровка произошел 31 июля в 19.30. На автодороге Омск – Красноярка – Классино в районе деревни Алексеевка водитель начал маневрировать между ямами, но из-за плохого состояния дорожного полотна лопнула передняя левая рессора. Автобус отбросило на неукрепленную бровку, которая под его весом провалилась. Транспортное средство повисло на передней балке.

– В салоне находилось 8 пассажиров, никто из них не пострадал, – прокомментировали инцидент в региональном минстрое. – Оперативно пассажиры направлены до пунктов назначения. Скорость автобуса была 22 км в час. 1 августа автобус благополучно эвакуировали. В целях недопущения нарушений расписаний движения по причине технической неисправности транспортных средств, используемых при осуществлении регулярных перевозок пассажиров, перевозчиком усилена работа ремонтных служб по восстановлению сходящих с линии автобусов, а также усилен контроль за техническим состоянием подвижного состава перед выездом на линию. Также будут выполняться работы по обеспечению проезда на данной автодороге.

ИСТОЧНИК KP.RU