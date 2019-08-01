2019-08-01T10:16:22+03:00
Общество

В Омской области из-за лопнувшей рессоры вылелел на обочину и едва не перевернулся автобус

Водителю пришлось ждать помощи всю ночь
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/chp55Фото: vk.com/chp55
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Серьезный инцидент произошел на трассе в Омской области. У автобуса, ехавшего по маршруту Омск – Покровка, прямо в пути лопнула рессора. Из-за этого от улетел в кювет и чуть не перевернулся. Восемь пассажиров, находившихся в этот момент в салоне остались целы только чудом. А вот водителю пришлось всю ночь провести, охраняя технику.

– Эвакуатор приехал, но ничего не смог сделать, нужна была техника помощнее, и развернулся обратно в город. Все. Водителю пришлось остаться в этом автобусе (видимо, так положено по инструкции), чтобы не оставлять машину без присмотра. Неизвестно, было ли у водителя достаточно воды и еды, была ли теплая одежда. А если бы такое произошло зимой?! – недоумевает автор поста, размещенного в паблике «ЧП Омск».

Также автор сообщения сетует, что в рейс выпускают старые автобусы, а ездить приходится по разбитой дороге, маневрируя между ямами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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