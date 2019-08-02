2019-08-02T10:27:51+03:00
Общество

В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоров

Их перенастроят на дублерах перекрытых магистралей
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоровВ Омске из-за Дня города в центре изменят работу светофоровФото: Олег ЗОЛОТО
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В Омске уже завтра, 3 августа, пройдет День города. Многие городские магистрали будут перекрыты уже с сегодняшнего вечера, поэтому на некоторых перекрестках нет необходимости в работе светофоров. Они не будут работать и их переведут в режим желтого мигания. Это сделают на улице Ленина и на Иртышской набережной.

Также из-за перекрытия дорог возрастет нагрузка на магистрали-дублеры, по которым будут передвигаться автомобилисты и городской транспорт. Чтобы избежать пробок на этих улицах перенастроят работу светофоров таким образом, чтобы увеличить пропускную способность дорог. Так, изменить работу светофоров планируют на перекрестке улицы Герцена и улицы Интернациональная, а также на проспекте Маркса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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