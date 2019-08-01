2019-08-01T14:34:55+03:00
Общество

В РЭК рассказали, сколько омичи будут платить за мусор

Новые цифры появятся в квитанциях за август
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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ФОТО: Региональный оператор ООО "Магнит"ФОТО: Региональный оператор ООО "Магнит"
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Сегодня в региональной энергетической комиссии (РЭК) сообщили, что тариф на мусор в Омске снизили на 30,2%. Это значит, что сумма в квитанциях омичей изменится уже в этом месяце – омичи за мусор теперь будут платить меньше ста рублей с человека. Напомним, при старте мусорной реформы в Омске в апреле омичи платили 133 рубля с человека. В РЭК озвучили конкретные цифры, которые теперь будут в квитанциях.

- Размер платы для омичей составит 88,88 рубля с человека в месяц (до 1 августа – 122,63 рубля), для жителей муниципальных районов – 92,37 рубля в благоустроенных домах (ранее – 127,46 рубля) и 81,16 рубля в неблагоустроенных (111,99 рубля), - рассказала начальник отдела правовой работы РЭК Омской области Татьяна Владимировна Муранова.

Напомним, тарифы в Омске пересмотрели после звонка омича Владимиру Путину на горячую линию. Роман Дмитриев пожаловался, что цифры в квитанциях на оплату мусора необоснованно высокие. После этого президент поручил федеральной антимонопольной службе (ФАС) провести проверку, а РЭК после предписания от ФАС тариф снизил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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