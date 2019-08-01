2019-08-01T09:00:05+03:00
Общество

В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи

Это связано с праздничными мероприятиями
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночиВ День города омские маршрутки будут работать до 12 ночиФото: vk.com
Изменить размер текста:

Омск отметит свой 303-й день рождения в этом году 3 августа. В этот день в городе запланированы множество мероприятий, многие из которых закончатся поздно вечером. Для удобства омичей после основных мероприятий - фестиваля фейерверков на Зеленом острове, концерта Дана Балана на площади Победы и салютов на набережной у гостиницы Омск и в Советском парке, всех горожан развезут автобусы.

Однако и городские маршрутки будут работать допоздна. Об этом заявили в организации «Омские перевозчики», куда входит большинство частных городских маршрутов. Там заявили, что маршрутки 3 и 4 августа будут работать до 24.00 часов.

- Данное решение принято по многочисленным просьбам омичей и связано с проведением праздничных мероприятий в вечернее время, - сообщил Владимир Геворгян.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24