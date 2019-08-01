СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-01T09:00:05+03:00

В День города омские маршрутки будут работать до 12 ночи Фото: vk.com

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Омск отметит свой 303-й день рождения в этом году 3 августа. В этот день в городе запланированы множество мероприятий, многие из которых закончатся поздно вечером. Для удобства омичей после основных мероприятий - фестиваля фейерверков на Зеленом острове, концерта Дана Балана на площади Победы и салютов на набережной у гостиницы Омск и в Советском парке, всех горожан развезут автобусы.

Однако и городские маршрутки будут работать допоздна. Об этом заявили в организации «Омские перевозчики», куда входит большинство частных городских маршрутов. Там заявили, что маршрутки 3 и 4 августа будут работать до 24.00 часов.

- Данное решение принято по многочисленным просьбам омичей и связано с проведением праздничных мероприятий в вечернее время, - сообщил Владимир Геворгян.

ИСТОЧНИК KP.RU