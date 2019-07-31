2019-07-31T10:56:06+03:00
Общество

В МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозе

Такая погода продержится 3 дня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозеВ МЧС предупредили омичей о сильном ветре и грозеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Погода существенно испортится уже в самом начале августа. Как рассказали в МЧС, в ближайшие дни, 1, 2, 3 августа, в Омске и области ожидаются дождь, гроза, ветер порывами до 22 м/с. При этом температура воздуха достигнет отметки в 34 градуса.

Омичей предупредили о шквалистом ветре и порекомендовали во время грозы не находиться рядом с линиями электропередач, деревьями и рекламными щитами. Также лучше не оставлять автомобили вблизи этих конструкций. С крыш, балконов и лоджий во время сильного ветра лучше убрать все вещи, чтобы они не нанесли кому-то травмы.

Во время грозы лучше остаться дома, закрыть окна и двери, отключить электроприборы. При возникновении чрезвычайных ситуаций нужно звонить по номеру 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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