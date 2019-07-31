2019-07-31T08:07:04+03:00
Общество

В Омске август начнется с 34-градусной жары

Также прогнозируют сильный ветер и дожди
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске август начнется с 34-градусной жарыВ Омске август начнется с 34-градусной жарыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Август в Омске начнется с жаркой погоды. Синоптики обещают до 34 градусов тепла уже 1 августа. Однако, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Омске завтра ожидается дождь и ветер порывами до 20 метров в секунду.

Такая же погода сохранится и 2 августа. Температура воздуха ожидается от +22 до +32. Однако дожди усилятся, ожидается гроза и град. Температура воздуха ночью будет от +17 до +22.

По данным открытых интернет-источников, такая жаркая погода продержится в Омске до выходных. Кстати, в День города, 3 августа в Омске обещают +25 градусов. Однако после выходных в городе существенно похолодает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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