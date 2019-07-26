Школьницу из Омска, сбежавшую от бабушки, нашли у подруги
Школьница Анастасия Богданова ушла от бабушки накануне днем. Когда бабушка не смогла с ней связаться, а девушка не вернулась домой, мама подростка пошла в полицию. Она рассказала, что не знает, где находится ее дочь и написала заявление о розыске.
Беглянку нашли быстро. Как рассказали в полиции, 16-летнюю девушку нашли у ее подруги на улице 24-я Северная. Там школьница и переночевала и домой не собиралась. Противоправных действий за это время с ней не совершалось.
С девушкой поговорили инспекторы по делам несовершеннолетних – они объяснили, что такие уходы из дома недопустимы. Девушку в скором времени передадут родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU