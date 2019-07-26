В Омске пропала 16-летняя девушка

СЕГОДНЯ 07:53 2019-07-26T07:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

16-летняя жительница Ленинского округа Анастасия Богданова исчезла накануне, 25 июля. Девушка ушла от бабушки из дома по улице 2-й Репина и до сих пор не вернулась. С заявлением о розыске дочери полицию обратилась мать пропавшей.

Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие. Девочка была одета в синюю футболку, черные шорты, кроссовки темного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Анастасии Богдановой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU