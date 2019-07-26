2019-07-26T07:53:09+03:00
Общество

В Омске пропала 16-летняя девушка

Анастасия Богданова ушла из дома накануне днем
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
Изменить размер текста:

16-летняя жительница Ленинского округа Анастасия Богданова исчезла накануне, 25 июля. Девушка ушла от бабушки из дома по улице 2-й Репина и до сих пор не вернулась. С заявлением о розыске дочери полицию обратилась мать пропавшей.

Приметы разыскиваемой: на вид 16 лет, рост 164 см, среднего телосложения, волосы темно-русые ниже плеч, глаза карие. Девочка была одета в синюю футболку, черные шорты, кроссовки темного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Анастасии Богдановой, сообщите в полицию по телефонам: 79-33-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В омском дворе в машине загорелись баллоны с газом
Хоккеистов «Авангарда» научат давать интервью
В омском дворе мужчину насмерть раздавил КамАЗ
Новую хоккейную арену в Омске построят к сентябрю 2022 года
Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала
Омская пенсионерка отпраздновала 105-летие
На выходные из-за Дня крещения Руси перекроют половину Омска
В Омске будут судить аферистов, похитивших более 7 млн маткапитала
Омич обворовал 7 магазинов с дорогой техникой
Пять омичек купили квартиры на маткапитал и «забыли» отдать долю детям
Омский школьник помог раскрыть кражу собаки, пропавшей у его друга
В омском заброшенном кинотеатре нашли труп
Жара в Омск вернется на выходных
РЭК обещает пересчитать мусорный тариф в Омске, но пока не знает, как
В Омске водитель маршрутки сбил подростка на переходе
При ремонте обычной омской хрущевки выяснилось: ее основой стал старинный дом
Россети Сибирь приступили к формированию кадрового резерва
На 10 улицах Омска идёт ремонт тепловых сетей
Омичка до поздней ночи искала 13-летнего сына, уехавшего с другом на дачу