Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-23T11:11:47+03:00

Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов. Фото: Анна МИКУЛА

Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов

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Омичи стали чаще жаловаться на плохое самочувствие. Виной всему, вероятно, смог, который повис над городом еще утром в понедельник.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, за прошлые сутки выросло количество вызовов скорой. Если в среднем эта цифра достигает 950 по региону, то вчера было более 1110 звонков. В частности среди обратившихся к медикам за помощью пациенты с обострившимися заболеваниями органов дыхания.

Ситуацию усугубил почти полный штиль. Впрочем, потерпеть осталось недолго. По прогнозам, дымка над городом продержится до 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU