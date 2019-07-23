2019-07-23T11:11:47+03:00
Общество

Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой

Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов
Анна МИКУЛА
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Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов.Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов.Фото: Анна МИКУЛА
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Омичи стали чаще жаловаться на плохое самочувствие. Виной всему, вероятно, смог, который повис над городом еще утром в понедельник.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, за прошлые сутки выросло количество вызовов скорой. Если в среднем эта цифра достигает 950 по региону, то вчера было более 1110 звонков. В частности среди обратившихся к медикам за помощью пациенты с обострившимися заболеваниями органов дыхания.

Ситуацию усугубил почти полный штиль. Впрочем, потерпеть осталось недолго. По прогнозам, дымка над городом продержится до 24 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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