Из-за смога над Омском выросло число вызовов скорой
Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов
Дым от лесных пожаров в наш регион принесло за тысячу километров из соседних регионов.Фото: Анна МИКУЛА
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Омичи стали чаще жаловаться на плохое самочувствие. Виной всему, вероятно, смог, который повис над городом еще утром в понедельник.
Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, за прошлые сутки выросло количество вызовов скорой. Если в среднем эта цифра достигает 950 по региону, то вчера было более 1110 звонков. В частности среди обратившихся к медикам за помощью пациенты с обострившимися заболеваниями органов дыхания.
Ситуацию усугубил почти полный штиль. Впрочем, потерпеть осталось недолго. По прогнозам, дымка над городом продержится до 24 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU