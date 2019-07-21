«Я есть народ, я есть закон»: омского насильника, набросившегося на оператора АЗС засняли на видео

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-21T08:28:53+03:00

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Напомним, история с нападением на девушку на автозаправочной станции произошла недавно, однако записи с видеокамер Следственный комитет обнародовал только сейчас. Все произошло в Таврическом районе Омской области. Мужчина в рабочем комбинезоне приехал на заправку и потребовал у девушки-оператора заправить его бесплатно. Однако когда он получил отказ, мужчина стал вести себя агрессивно.

Я есть человек, я есть народ, я есть закон, - произнес мужчина и стал раздеваться.

На видео можно заметить молодого человека, который, увидев скандал, попросту ушел. А буйный мужчина тем временем уже разделся и набросился на девушку. Однако на помощь к ней подоспел пожилой пенсионер - он схватил лопату и попытался остановить насильника. В это время и подоспели вызванные кем-то стражи порядка.

Как сообщили в следкоме, мужчина находился в наркотическом опьянении. Сейчас на него завели уголовное дело.

Покушение на изнасилование оператора автозаправочной станции.Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по заявлению оператора автозаправочной станции возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование). 14 июля находившийся в состоянии наркотического опьянения подозреваемый на автомобиле Газель приехал на автозаправочную станцию , где стал требовать заправить его бесплатно, а когда получил отказ, стал приставать к девушке-оператору и пытался ее изнасиловать, но водитель другого автомобиля, приехавший на заправку, смог лопатой спугнуть злоумышленника и спас девушку. В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение, по ходатайству следственных органов судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU