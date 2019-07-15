2019-07-15T10:00:01+03:00
Общество

Омич лопатой обезвредил насильника на заправке

Мужчина приставал к девушке-оператору
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич лопатой обезвредил насильника на заправкеОмич лопатой обезвредил насильника на заправкеФото: Олег ЗОЛОТО
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Все произошло накануне в Таврическом Омской области. Мужчина приехал на одну из заправок района и стал требовать заправить его бесплатно. Когда он получил отказ от девушки- оператора, настойчивый мужчина стал к ней приставать. Он попытался ее изнасиловать, но на помощь девушке пришел омич, приехавший заправляться. Он схватил лопату и ударил насильника. После этого насильника задержали приехавшие полицейские.

Как рассказали в пресс-службе следкома, на 34-летнего омича завели уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Все действия насильника попали на камеру видеонаблюдения, поэтому мужчине, по всей видимости, не удастся избежать наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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