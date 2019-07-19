Омич в Иртыше поймал рыбу-мутанта

СЕГОДНЯ 13:37 2019-07-19T13:50:42+03:00

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Необычным уловом омич поделился в социальных сетях. Ему на удочку попалась рыба, не похожая ни на один из существующих видов, и выглядела она довольно необычно.

- Вот такое чудо выловил около Любино- Малороссы. Крапинки ярко-голубого цвета и выраженный выступ на голове. Таких ротанов ни разу не ловил, - рассказал рыбак.

В комментариях омичи подтвердили опасения омича. Действительно, никто из рыбаков ничего подобного не видел. Многие обратили внимание на слишком увеличенный головной мозг у рыбы и прозвали ее «инопланетянином» и «мутантом». Кто-то предложил выбросить такой улов.

Нашлись в комментариях и опытные рыбаки, которые уже встречали таких рыб, однако и они признались, что такой окрас – довольно редкое явление. Напомним, это не первый странный улов омичей на Иртыше. Недавно рыбак поймал там рыбу с человеческими зубами.

ИСТОЧНИК KP.RU