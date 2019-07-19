2019-07-19T13:50:42+03:00
Общество

Омич в Иртыше поймал рыбу-мутанта

Рыба оказалась в голубую крапинку и с увеличенной головой [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич в Иртыше поймал рыбу-мутантаОмич в Иртыше поймал рыбу-мутантаФото: vk.com
Изменить размер текста:

Необычным уловом омич поделился в социальных сетях. Ему на удочку попалась рыба, не похожая ни на один из существующих видов, и выглядела она довольно необычно.

- Вот такое чудо выловил около Любино- Малороссы. Крапинки ярко-голубого цвета и выраженный выступ на голове. Таких ротанов ни разу не ловил, - рассказал рыбак.

В комментариях омичи подтвердили опасения омича. Действительно, никто из рыбаков ничего подобного не видел. Многие обратили внимание на слишком увеличенный головной мозг у рыбы и прозвали ее «инопланетянином» и «мутантом». Кто-то предложил выбросить такой улов.

Нашлись в комментариях и опытные рыбаки, которые уже встречали таких рыб, однако и они признались, что такой окрас – довольно редкое явление. Напомним, это не первый странный улов омичей на Иртыше. Недавно рыбак поймал там рыбу с человеческими зубами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске установят 26 светодиодных дорожных знаков
После «Дня омича» горожан развезут автобусы
Жители Тары жалуются: уже несколько месяцев приходится дышать смогом от горящей свалки
В Омске полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить иномарку
Омича, зверски забившего бабушку топором из-за 5 тысяч, отправили в колонию
Двое тувинцев до смерти избили студента в омском парке
Омский региональный оператор по ТКО освободил от оплаты фронтовиков и вдов участников Великой Отечественной войны.
Припаркованная в омском дворе машина сгорела дотла
В Омске на сутки перекроют центр города
Пенсионерка из Омска отдала 50 тысяч мошеннице за снятие порчи
Россети Сибирь в Омской области активно готовятся к отопительному сезону
Управляющие компании Омска задолжали 27 млн за ОДН по горячей воде
Упавшая из-за взрыва труба в Омске насмерть раздавила рабочего
«Новый главврач угрожал расправой»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, рассказала, как ее уволили с прошлой работы
В Омске ищут пропавшего 15-летнего школьника
«У меня высшее образование, почему все пишут, что я массажистка?!»: Сотрудница омского минздрава, заподозренная в коррупции, попросила называть ее правильно
В омском дворе водитель на «Лексусе» сбил 5-летнего мальчика
В минздраве прокомментировали скандал в перепиской омского замминистра с подчиненной
Омским аграриям задолжали 3 миллиона рублей по зарплате
Омичи снова жалуются на химический запах в городе
Омский губернатор впервые высказался о «полежаевском храме»
Омич на иномарке вылетел на тротуар на набережной и сбил пенсионерку
Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019»