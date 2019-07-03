«Рыба с зубами как у 5-летнего ребенка»: Омич поймал на удочку странное существо

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-03T13:21:29+03:00

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Необычный улов сделали рыбаки на реке Омь недалеко от Амурского поселка. Странное существо попалось на крючок на днях. Находкой сибиряк поделился в социальных сетях. Он выложил фото, на котором видно, что у пойманной рыбы есть зубы как у маленького ребенка. Омич признался: он был в шоке.

- Вот такие мутанты водятся у нас в речке, зубы как у 5-летнего ребенка, - подписал рыбак свой улов.

Другие омичи тоже удивились такому существу. Кто-то предположил, что всему виной экология. Но нашлись и те, кто заявил, что пойманная рыба просто из семейства пираньи. Как уж она попала в реку - вопрос открытый.

ИСТОЧНИК KP.RU